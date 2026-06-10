Мадьяр заявил, что не видит необходимости в ускоренном вступлении Украины в ЕС: он предрек Киеву долгий путь

Венгерский премьер напомнил, что Украина все еще является стороной конфликта. По мнению политика, это не дает оснований для специальных условий для Киева. Кроме того, существуют официально установленные процедуры. Премьер Венгрии отметил, что Украина должна их пройти. Всего в этом политическом процессе 33 главы, уведомил политик.