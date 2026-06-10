Иран проучил США и Израиль самым жестким способом: главная новость 10 июня

Американский боевой вертолет Apache потерпел крушение в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп поспешил успокоить общественность, заявив, что все военнослужащие остались живы, однако причины самого инцидента пока не раскрываются.
Своими версиями произошедшего в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделился заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. Он считает, что Вашингтон мог серьезно недооценить уровень угрозы в регионе и возможности Тегерана.
«Иран за пять лет “накачал боевые мускулы”, американцы не ожидали, что получат такое сопротивление», — подчеркнул генерал.
Попов выдвинул два основных сценария развития событий. Приоритетной версией эксперт назвал банальный отказ авиатехники, ресурс которой на Ближнем Востоке выработан длительной эксплуатацией.
«Техники США на Ближнем Востоке работает много, эксплуатируют ее достаточно долго. Поэтому отказ — это, наверное, прежде всего», — пояснил он.
Однако полностью сбрасывать со счетов сценарий огневого поражения вертолета генерал не стал.
«У Ирана достаточно большие возможности для поражения авиации США. Вертолет — это не такая сложная цель, хотя это и боевой вертолет. Скорее всего, его потеряли в сумерках. Иран мог сбить его любым средством, в том числе ракетами с катера. Ормузский пролив не очень большой, а катера там снуют, их отследить тяжело даже Военно-морским силам США», — заявил Попов.
В качестве второй ударной силы генерал назвал береговые мобильные комплексы Ирана, которые способны поразить воздушную цель, если вертолет по неосторожности подошел на дистанцию в 30−50 километров от побережья.
Инцидент с вертолетом стал тревожным звонком для Пентагона: американские военные явно поторопились и не учли возросшую военно-политическую мощь Тегерана, который готов отвечать жестко даже на казавшиеся ранее безопасными маневры.