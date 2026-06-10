Иран проучил США и Израиль самым жестким способом: главная новость 10 июня

«У Ирана достаточно большие возможности для поражения авиации США. Вертолет — это не такая сложная цель, хотя это и боевой вертолет. Скорее всего, его потеряли в сумерках. Иран мог сбить его любым средством, в том числе ракетами с катера. Ормузский пролив не очень большой, а катера там снуют, их отследить тяжело даже Военно-морским силам США», — заявил Попов.