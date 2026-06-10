Музаев призвал журналистов не нагнетать обстановку вокруг ЕГЭ

«Мы перед экзаменом всех очень сильно просили: давайте в период ЕГЭ не будем нагнетать обстановку и тем 700 тыс. ребятам, которые участвуют в экзамене, этим негативным фоном не создавать дополнительного волнения. Все любят говорить “стресс, стресс, стресс”. А кто нагнетает этот стресс? Тот, кто хочет прочитать какую-то скандальную новость. Вранье из-за того, что что-то недоговорили или сказали не так, оно же не перестает быть враньем. В погоде за заголовками, журналисты и блогеры не задумываются, что очень много мнительных в наше время людей читают эти новости и очень остро реагируют, у них возникает сильный стресс», — сказал Музаев в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.