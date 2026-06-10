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Названа средняя стоимость эскимо в России

Порция эскимо в этом году обходится россиянам в среднем в 136 рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Порция эскимо в этом году обходится россиянам в среднем в 136 рублей, выяснили для РИА Новости эксперты аналитического центра компании «Атол».

«Средняя стоимость эскимо составила 136 рублей за порцию» — сообщают аналитики, проанализировав обезличенные данные продаж по 2,3 миллиона чеков с января по май текущего года.

Авторы исследования отмечают, что с наступлением лета россияне все активнее покупают это лакомство.

Фруктовый лед в среднем обходился россиянам в 51 рубль за порцию.

Мороженое в вафельном стаканчике чаще всего покупали в среднем за 64 рубля, а мороженое-сэндвич — за 111 рублей.

Любители запасаться холодной сладостью заранее, в свою очередь, приобретали большую порцию мороженого в ведерке или в ванночке в среднем за 571 рубль.

Всемирный день мороженого отмечается 10 июня, в честь предполагаемого начала его массовых продаж в США в 1786 году.

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