Так, в Хабаровске на улице Целинной загорелось котельное помещение в одноэтажном ангаре на площади 120 квадратных метров. На улице Складской во дворе частного дома вспыхнула деревянная баня. Площадь пожара составила 5 «квадратов». На улице Локомотивной днем загорелась крыша и крыльцо заброшенного здания на площади 30 квадратных метров. Вечером на улице Запарина произошел пожар в квартире многоэтажного дома — там загорелся пылесос и пластиковая сушилка для обуви. Прибывшие пожарные вытащили из квартиры собаку. Кроме того, за прошедшие сутки был зафиксирован один пал сухой травы. Еще пожарные семь раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
19 пожаров зафиксировано в Хабаровском крае за сутки
Так, в Хабаровске на улице Целинной загорелось котельное помещение в одноэтажном ангаре на площади 120 квадратных метров. На улице Складской во дворе частного дома вспыхнула деревянная баня. Площадь пожара составила 5 «квадратов». На улице Локомотивной днем загорелась крыша и крыльцо заброшенного здания на площади 30 квадратных метров. Вечером на улице Запарина произошел пожар в квартире.