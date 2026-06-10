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19 пожаров зафиксировано в Хабаровском крае за сутки

Так, в Хабаровске на улице Целинной загорелось котельное помещение в одноэтажном ангаре на площади 120 квадратных метров. На улице Складской во дворе частного дома вспыхнула деревянная баня. Площадь пожара составила 5 «квадратов». На улице Локомотивной днем загорелась крыша и крыльцо заброшенного здания на площади 30 квадратных метров. Вечером на улице Запарина произошел пожар в квартире.

Так, в Хабаровске на улице Целинной загорелось котельное помещение в одноэтажном ангаре на площади 120 квадратных метров. На улице Складской во дворе частного дома вспыхнула деревянная баня. Площадь пожара составила 5 «квадратов». На улице Локомотивной днем загорелась крыша и крыльцо заброшенного здания на площади 30 квадратных метров. Вечером на улице Запарина произошел пожар в квартире многоэтажного дома — там загорелся пылесос и пластиковая сушилка для обуви. Прибывшие пожарные вытащили из квартиры собаку. Кроме того, за прошедшие сутки был зафиксирован один пал сухой травы. Еще пожарные семь раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.