Участников ОПГ осудили за серию разбойных нападений в Хабаровске

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор двоим участникам организованной преступной группы, совершавшим нападения на граждан. Суд установил, что 31-летняя девушка и 20-летний молодой человек вошли в состав ОПГ, созданной для хищения чужого имущества. Девушка была водителем — доставляла соучастников к местам преступлений и увозила их. Молодой человек вместе с другими членами группы находил жертв, применял насилие, требовал деньги и похищал имущество. С декабря 2024 по январь 2025 года злоумышленники напали на пятерых жителей Хабаровска, используя гаечный ключ. Они наносили телесные повреждения и забирали деньги и телефоны. Общая сумма ущерба составила более 44 тысяч рублей. Подсудимые признали вину частично, отрицая, что были участниками организованной преступной группы. Суд приговорил молодого человека к 5 годам колонии строгого режима. Девушка, ранее судимая за имущественные преступления, получила 8 лет 6 месяцев колонии общего режима.