В ЛДПР предложили компенсировать гражданам траты на ремонт дорог

Как отметил парламентарий, действующим законодательством определено, что обязанность по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, включая дороги местного значения и придомовые территории, возложена на государственные органы и органы местного самоуправления. Он добавил, что любое вмешательство граждан в состояние дорожного покрытия без согласования может быть расценено как самоуправство или повреждение дорожного полотна.