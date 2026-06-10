Четырех тигров, отловленных в Хабаровском крае, передали Казахстану

— Две группы по пять человек в течение месяца стажировались у нас. Изучали алгоритм действий при сигнале о появлении тигра в населенном пункте. Узнали, как оповещать глав поселений и жителей, чтобы те убрали собак и не провоцировали хищника. Мы научили гостей из Казахстана правильно маскировать специальные ловушки и применять инъекционное оружие для безопасной иммобилизации тигра без вреда его здоровью. По следам определять пол, возраст и физическое состояние тигра. Устанавливать фотоловушки и управлять квадрокоптерами для аэронаблюдения, — рассказал замначальника управления охотничьего хозяйства Хабаровского края — начальник отдела сохранения объектов животного мира Петр Складнев.