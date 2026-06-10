Четырех тигров, отловленных в Хабаровском крае, передали Казахстану

Четыре краснокнижных хищника отправились за границу на ПМЖ по масштабной межгосударственной программе восстановления популяции тигра в Республике Казахстан. Дальневосточные особи должны стать родоначальниками нового тигриного семейства. Многочисленного, как рассчитывают экологи.
Сами пришли.
Тигров для переезда в Казахстан не отбирали специально — положились на случай. И он привел к охотоведам двух взрослых кошек и двух котят разного пола.
— Взрослые тигры были замечены в окрестностях населенных пунктов, они могли угрожать безопасности людей. Тигрят обнаружили в истощенном состоянии, подлечили, откормили, сейчас это здоровые звери, которые по достижении возраста двух лет будут готовы к самостоятельной жизни в природе, — рассказал начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак.
Хищники обитали в разных районах Хабаровского края, далеко друг от друга. Это гарантирует отсутствие родственных связей. Все четверо здоровы и способны приносить потомство — так решили специалисты охотнадзора, наблюдавшие за ними.
— Впервые с середины прошлого века в Казахстан вернутся дикие тигры. Этот генофонд поможет стране восстановить утраченную популяцию. Амурские тигры выбраны не просто так. В течение нескольких лет ученые проводили исследования и в итоге доказали генетическую близость амурского и туранского тигров. Сейчас мы становимся свидетелями и участниками мирового события. За научным российско-казахстанским экспериментом следит все международное зоологическое и природоохранное сообщество, — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Полет нормальный.
Усатым-полосатым пришлось перенести долгую изматывающую дорогу: сначала самолетом их доставили из Хабаровска в Москву, оттуда в Алматы, затем вертолетом до нового места жительства — природного резервата «Иле-Балхаш».
На третьем этапе путешествия тигров из России в Казахстан использовались вертолеты. Фото: Центр «Амурский тигр».
Хищников сопровождали сотрудники центра «Амурский тигр» и Московского зоопарка. Доставкой ценного груза — четырех клеток с серьезными зверями — занимался «Аэрофлот». Необычные пассажиры летели бесплатно — полет состоялся в рамках партнерских отношений.
— Мы давно и продуктивно сотрудничаем с центром «Амурский тигр» и имеем опыт в перевозке редких хищников. С 2020 года авиакомпания доставила из Дальневосточного федерального округа в европейскую часть России 18 амурских тигров. Крупнейший авиаперевозчик страны последовательно поддерживает сохранение дикой природы. Мы гордимся возможностью внести свой вклад в масштабную межгосударственную программу по восстановлению популяции тигров в районе озера Балхаш, — отметил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.
Кстати, сначала «Аэрофлот» доставил в Хабаровск из Москвы пустые клетки для тигров. Чтобы они смогли разместиться, пришлось заменить воздушное судно. На рейсе Москва — Алматы авиакомпания использовала широкофюзеляжный Airbus A330 с крупногабаритными контейнерами в грузовом отсеке.
Живи свою лучшую жизнь.
Интродукция амурского тигра в Казахстан — первый в мире международный проект по восстановлению популяции редкого хищника. Для комфортного существования полосатых специально создан природный резерват «Иле-Балхаш». Это охраняемая территория, где построены центр наблюдения за животными, включающий вольеры для содержания, реабилитации и передержки тигров, а также ветеринарный пункт. В «Иле-Балхаше» идеальные условия. В ожидании новоселов тут разводили копытных, чтобы обеспечить полосатым кормовую базу.
— Передача четырех тигров в Казахстан не нанесет урона российской популяции хищников. В России обитает свыше 500 взрослых особей, а это значит, что преодолен барьер, после которого замедляется процесс накопления генетических ошибок, вызванный близкородственным скрещиванием. Наша страна может безболезненно помочь восстановить популяцию тигров в Казахстане, — отметил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Первое время тигры проведут в вольерах реабилитационного центра, привыкая к новым природным условиям под наблюдением специалистов. Затем зверей выпустят на волю. Каждому наденут ошейник с модулем слежения. Специальные группы будут фиксировать перемещения хищников и их рацион. Если трекер покажет, что тигр приближается к населенному пункту, его смогут отпугнуть. Этому заранее обучили местных охотоведов, не имевших опыта работы с тиграми. Специалисты Казахстана прошли полную подготовку в Хабаровском крае.
— Две группы по пять человек в течение месяца стажировались у нас. Изучали алгоритм действий при сигнале о появлении тигра в населенном пункте. Узнали, как оповещать глав поселений и жителей, чтобы те убрали собак и не провоцировали хищника. Мы научили гостей из Казахстана правильно маскировать специальные ловушки и применять инъекционное оружие для безопасной иммобилизации тигра без вреда его здоровью. По следам определять пол, возраст и физическое состояние тигра. Устанавливать фотоловушки и управлять квадрокоптерами для аэронаблюдения, — рассказал замначальника управления охотничьего хозяйства Хабаровского края — начальник отдела сохранения объектов животного мира Петр Складнев.
Две группы специалистов из Казахстана прошли стажировку у охотоведов Хабаровского края. Фото: Пресс-служба Правительства Хабаровского края.
Казахстанские стажеры вместе с охотоведами приняли участие в отлове конфликтного тигра в Нанайском районе. Зверя осмотрели и не нашли травм, мешающих ему добывать пропитание самостоятельно. Поэтому тигра выпустили на волю в лесу вдали от населенных пунктов.
Передача тигров — это не последний этап взаимодействия двух стран. Работа ведется в соответствии с планом, утвержденным главами природоохранных ведомств России и Казахстана.
Справка «РГ».
Тигры вымерли в Казахстане в 1948 году. Резерват «Иле-Балхаш» создан специально для реинтродукции — восстановления численности хищников. Планируется, что через 50 лет на территории республики будут проживать около 150 тигров.
Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в рамках программы по реинтродукции тигра на втором Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке в 2022 году. В 2025-м главами природоохранных ведомств двух стран утвержден план по передаче тигров.