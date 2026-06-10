В Хабаровске запустили летние литературные прогулки по субботам

— Нам кажется, что те знания, которые дают о поэтах и писателях в школе, делают их какими-то картонными. Теряются сами люди. Возникла идея рассказать об известных литераторах, чтобы они стали живыми. А летом занятия должны быть на свежем воздухе, потому решили проводить экскурсии на улицах, названных именами писателей. Вариантов много, но пока остановились на пятерых. Начинаем, конечно, с Пушкина. Далее Лермонтов, Гоголь, Гайдар и наш дальневосточный поэт Петр Комаров, — говорит представитель литобъединения «АВТОРучка» Роман Брюханов.