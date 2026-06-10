В Хабаровске запустили летние литературные прогулки по субботам

В день рождения «солнца русской поэзии» в Хабаровске с пушкинской экскурсии начался специальный короткий курс «Шел по улице писатель» литобъединения «АВТОРучка». Он рассчитан на пять занятий, которые будут проходить субботними вечерами.
— Нам кажется, что те знания, которые дают о поэтах и писателях в школе, делают их какими-то картонными. Теряются сами люди. Возникла идея рассказать об известных литераторах, чтобы они стали живыми. А летом занятия должны быть на свежем воздухе, потому решили проводить экскурсии на улицах, названных именами писателей. Вариантов много, но пока остановились на пятерых. Начинаем, конечно, с Пушкина. Далее Лермонтов, Гоголь, Гайдар и наш дальневосточный поэт Петр Комаров, — говорит представитель литобъединения «АВТОРучка» Роман Брюханов.
Чтобы экскурсии получились максимально информативными и интересными, привлекли доктора филологических наук, профессора высшей школы русской филологии Института лингвистики и межкультурной коммуникации Тихоокеанского госуниверситета Викторию Приходько. Она дебютировала в качестве литературного гида.
— Готовилась, обкатывала свои викторины на коллегах — мне-то задания казались очень легкими. Хотелось понять, как справятся другие. Проработали маршруты, сделали «прогон», чтобы точно рассчитать время. Почему решили начать именно с Александра Сергеевича, думаю, понятно каждому. С Пушкиным мы растем и проживаем жизнь, — объясняет Виктория Приходько.
Заявленное время прогулки — полтора часа. Практически вузовская лекция, но проведенная на ногах. На первой экскурсии погода подкачала — моросил дождик, ощущалась совсем не июньская прохлада. Это отпугнуло часть слушателей, но занятие все равно состоялось. Настоящим любителям литературы даже ливень не помеха!
Отправная точка маршрута — памятник Пушкину, установленный у здания бывшего пединститута.
6 июня хабаровчане несли сюда цветы. А ближе к вечеру у Пушкина собрались участники литературной экскурсии. Примечательно, что взрослых оказалось больше, чем детей, хотя курс рассчитан на школьников.
— Увидела в интернете, что профессор будет лекцию о Пушкине читать. Как такое пропустить? Если есть возможность что-то для себя почерпнуть, обязательно надо идти, — говорит хабаровчанка Надежда.
— Я очень люблю этот памятник. Каждый день прохожу мимо него и говорю: «Здравствуйте, Александр Сергеевич». А 6 июня здесь всегда собираются любители поэзии и читают его стихи — это так приятно, — признается профессор.
После краткого экскурса в историю праздника русского языка и культуры, который привлек и случайных прохожих, начинается викторина — что не так с хабаровским памятником. Версии разные: не то лицо, нос, губы, потом дошли и до сапог. Профессор с улыбкой отметает все предположения.
— Обратите внимание на руки. Пушкин очень щепетильно относился к ним, у него были длинные ухоженные ногти. Помните: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Особенно впечатлял современников мизинец. Он был такого размера, что поэту приходилось надевать наперсток, чтобы не пораниться самому и не травмировать окружающих. Плюс Пушкин всегда носил три кольца, а на этом памятнике, отлитом из меди, их нет, — рассказывает филолог.
С остановками на викторины и истории из его жизни движемся в сторону улицы Пушкина. Вроде идти недалеко, но с начала экскурсии прошло уже больше часа. Конечная точка — Пушкинский народный дом, на месте которого в 1960-х возвели пятиэтажку. На ее стене мемориальная табличка. С 1904 года в народном доме звучали стихи, проводились театральные постановки, просветительские лекции, работали кружки и первая в городе бесплатная библиотека.
Следующая суббота — другой классик литературы. Все персоналии, выбранные для курса, так или иначе связаны с Хабаровском, и не только названными в их честь улицами. Если проект получит положительные отзывы, организаторы выберут новую пятерку авторов, благо в городе много литературных названий.