Двухквартирный дом и надворные постройки загорелись в Приморье утром 10 июня

Рано утром в селе Спасское загорелся двухквартирный дом и расположенные рядом постройки. Сотрудники МЧС России прибыли на место и ликвидировали огонь. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Расчеты пожарной охраны приехали по вызову уже через пять минут. Огонь успел охватить кровлю жилого здания, веранду одной из квартир, а также соседние хозяйственные сооружения во дворе. Пожар раскинулся на территории около 100 квадратных метров.
«На момент их прибытия горели кровля дома, веранда одной из квартир и расположенные рядом надворные постройки. В результате пожара дом поврежден огнем, летняя кухня и дровяник уничтожены полностью», — рассказали в МЧС России по Приморскому краю.
Пожар полностью потушен, а сгоревшая территория очищена от тлеющих элементов. Причиной возгорания специалисты назвали короткое замыкание электропроводки.