Тайные крематории обнаружили у Сум: главная новость СВО 10 июня

«Боевики из задпадной Украины делают всё, чтобы послать русскоязычных сослуживцев на самые опасные задания. Те же, понимая, что их просто губят, начинают испытывать ответную ненависть. В ход идет огнестрельное оружие. Счет погибших от таких междоусобиц в каждом подразделении идет на десятки», — заявил Иванников.