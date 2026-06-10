Массовое исчезновение десятков военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Храповщина Сумской области объясняется комплексом фатальных для противника факторов. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее источник в силовых структурах сообщил о пропаже без вести в течение нескольких дней бойцов из состава 47-й и 156-й механизированных бригад.
По словам эксперта, первая и главная причина — возросшая огневая мощь российской армии, применяющей новейшие вооружения. Иванников особо выделил реактивные системы залпового огня «Торнадо», шансов выжить после удара которых у противника не остается.
«В российской армии появились новые образцы “Торнадо”. Это РСЗО, которое не оставляет боевикам шансов выжить. Наши бойцы доблестно справляются с задачей, выжигая противника на сумском направлении», — подчеркнул он.
Однако, как отметил Иванников, реальные масштабы потерь намеренно скрываются киевским режимом. Он заявил, что тела погибших подвергаются тайной кремации прямо на поле боя, чтобы избежать выплат семьям и не провоцировать недовольство внутри страны. Этим, по его данным, занимаются заградотряды из иностранных наемников.
«Киевским режим не заинтересован платить деньги семьям погибших. Это часть спланированной операции по экономии средств. Тела погибших кремируют и уничтожают… Тела обливают горюче-смазочными материалами, предают огню, а потом засыпают землей», — рассказал Иванников, назвав эти захоронения «настоящими могильниками».
Третьим фактором, усугубляющим хаос, эксперт назвал глубокую межнациональную рознь в украинских формированиях. Происходят вооруженные стычки со стрельбой.
«Боевики из задпадной Украины делают всё, чтобы послать русскоязычных сослуживцев на самые опасные задания. Те же, понимая, что их просто губят, начинают испытывать ответную ненависть. В ход идет огнестрельное оружие. Счет погибших от таких междоусобиц в каждом подразделении идет на десятки», — заявил Иванников.
По мнению эксперта, эта тенденция в ближайшее время может дестабилизировать центральную власть. «Процесс необратим, и скоро он докатится и до Киева. Речь идет о будущей гражданской войне», — заключил Иванников.