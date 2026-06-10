В Омске бензин АИ-92 подешевел до 57,9 рубля за литр

Бензин АИ-95 сейчас продают за 61,7 рубля за литр, дизельное топливо — от 74,9 до 78,3 рубля в зависимости от сезона и производителя. Автомобильный газ марки СПБТ стоит 21,3 рубля, метан — 28,73 рубля. Премиальный бензин АИ-98 держится на уровне 83,77 рубля, АИ-100 — 84,32 рубля за литр.