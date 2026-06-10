Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске бензин АИ-92 подешевел до 57,9 рубля за литр

АИ-92 подешевел до 57,9 рубля за литр на фоне стабильного рынка нефти.

Источник: Om1 Омск

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 на заправках Омска опустилась до 57,9 рубля за литр, свидетельствуют данные независимого сервиса по мониторингу топливных цен.

Бензин АИ-95 сейчас продают за 61,7 рубля за литр, дизельное топливо — от 74,9 до 78,3 рубля в зависимости от сезона и производителя. Автомобильный газ марки СПБТ стоит 21,3 рубля, метан — 28,73 рубля. Премиальный бензин АИ-98 держится на уровне 83,77 рубля, АИ-100 — 84,32 рубля за литр.

Большинство сетевых заправок города сохраняют цены в указанном диапазоне. Снижение топлива связано со стабильной ситуацией на нефтяном рынке, а летом традиционно корректируются сезонные цены на дизель и другие виды горючего.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля Омская область заняла 43 место в рейтинге регионов по доступности бензина: на среднюю зарплату жители могли приобрести 1 070 литров топлива.