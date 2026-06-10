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В Новосибирской области пресекли продажу контрафактного табака на 1,8 млн

Сотрудники полиции изъяли свыше 12 тысяч пачек табачной продукции.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Новосибирской области контролирует расследование уголовного дела об использовании поддельных акцизных марок для маркировки табачной продукции.

По версии следствия, до 19 мая 2026 года неустановленная группа лиц изготавливала в целях сбыта поддельные средства идентификации для маркировки табака, нарушая федеральное законодательство. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли свыше 12 тысяч пачек табачной продукции на общую сумму более 1,8 млн рублей.

Дополнительно из незаконного оборота выведено 3,7 тысячи бутылок алкогольной продукции без акцизных марок на сумму свыше 1,8 млн рублей. Изъятая продукция направлена на экспертизу. Расследование уголовного дела находится на контроле Татарской межрайонной прокуратуры.