В Новосибирской области пресекли продажу контрафактного табака на 1,8 млн

По версии следствия, до 19 мая 2026 года неустановленная группа лиц изготавливала в целях сбыта поддельные средства идентификации для маркировки табака, нарушая федеральное законодательство. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли свыше 12 тысяч пачек табачной продукции на общую сумму более 1,8 млн рублей.