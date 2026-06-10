США потеряли лучших асов: хирургические удары Ирана изменили ход войны

США понесли серьезные потери во время войны на Ближнем Востоке, особенно ощутимым оказалось уничтожение «штучной» авиации. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее сообщалось о крушении американского вертолета Apache в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп поспешил заверить общественность, что военнослужащие в том инциденте остались живы.
«Первые два месяца боевых действий это были только взаимные ответы. Как только били израильтяне или американцы, иранцы не молчали ни разу. Какие бы силы и средства ни подходили к ним, они раз — и отвечали. Американцы думали, как всегда: нанесут один удар, и те замолчат, проглотят. А получилось так, что они наносят удар — и тут же получают ответ», — сказал Попов.
Несмотря на серьезный урон, понесенный самим Тегераном, США, по мнению генерал-майора, уже столкнулись с ощутимыми потерями. В числе самых болезненных эпизодов эксперт назвал уничтожение «штучной» авиации.
«Смотрите, сожгли два заправщика. F-35 сгорели на аэродроме прямо, не взлетая. И самолеты дальнего радиолокационного контроля Е-3: было столкновение в воздухе у них, и на земле сгорел еще один. Это колоссальные потери. Эти самолеты штучные — что заправщики, что ДРЛО. Их всего полтора-два десятка рабочих по всему миру разбросано. Потерять три сразу — это десять процентов потерь. Это очень ощутимо для первого месяца боевых действий», — резюмировал Попов.
При этом Трамп ранее заявил, что не хотел бы возобновлять удары по Ирану, добавив, что морская блокада оказалась эффективнее.