США потеряли лучших асов: хирургические удары Ирана изменили ход войны

«Первые два месяца боевых действий это были только взаимные ответы. Как только били израильтяне или американцы, иранцы не молчали ни разу. Какие бы силы и средства ни подходили к ним, они раз — и отвечали. Американцы думали, как всегда: нанесут один удар, и те замолчат, проглотят. А получилось так, что они наносят удар — и тут же получают ответ», — сказал Попов.