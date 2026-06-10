В Анталье урожай помидоров раздали жителям безвозмездно

Фермер из турецкой Антальи бесплатно раздал жителям около четырех тонн помидоров после того, как не смог реализовать урожай на оптовом рынке. Об этом сообщает портал Haberler.com.
По данным СМИ, сельхозпроизводитель Туран Кыврак столкнулся с отсутствием спроса на свою продукцию. В результате он решил отказаться от продажи овощей и передать их местным жителям.
Сам фермер пояснил, что предпочел поделиться урожаем с людьми, а не допустить его порчи. Бесплатная раздача была организована на площади Чынарлыты, куда жители приходили с пакетами, сумками и ящиками, чтобы получить овощи.
Ситуация вызвала широкий отклик среди местного населения и вновь привлекла внимание к проблемам аграрного сектора региона. Производители сельхозпродукции регулярно сталкиваются с нестабильными закупочными ценами и сложностями при сбыте выращенного урожая.
В последние годы турецкие фермеры неоднократно заявляли о высокой зависимости своих доходов от рыночной конъюнктуры. При резком снижении закупочных цен часть производителей оказывается перед выбором между продажей продукции себе в убыток и поиском альтернативных способов распорядиться урожаем.
Свидетельством сложной ситуации на рынке стала реакция местных жителей на акцию. Бесплатная раздача собрала большое количество людей, а история быстро распространилась в турецких СМИ и социальных сетях, став примером того, как проблемы со сбытом сельхозпродукции напрямую отражаются на жизни производителей.
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