Зеленский стремится разжечь глобальный конфликт, заявил журналист Чей Боуз.
Он уточнил, что об этом свидетельствует намерение Зеленского добиться вступления Украины в Североатлантический альянс.
«Зеленский заявляет, что Европа не сможет защитить себя без Украины, утверждая, что страна должна стать членом НАТО. Он хочет расширить масштаб конфликта», — написал Боуз на своей странице в соцсети X*.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.