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Журналист Боуз: Зеленский пытается спровоцировать глобальный конфликт

Зеленский высказывается о вступлении Украины Североатлантический альянс, пытаясь спровоцировать глобальный конфликт, заявил журналист Чей Боуз.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский стремится разжечь глобальный конфликт, заявил журналист Чей Боуз.

Он уточнил, что об этом свидетельствует намерение Зеленского добиться вступления Украины в Североатлантический альянс.

«Зеленский заявляет, что Европа не сможет защитить себя без Украины, утверждая, что страна должна стать членом НАТО. Он хочет расширить масштаб конфликта», — написал Боуз на своей странице в соцсети X*.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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