В Татарске изъяли контрафактную табачную продукцию на 1,8 млн рублей

Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли более 12 тысяч пачек табака. Общая стоимость этой продукции превышает 1,8 млн рублей. Кроме того, оперативники нашли 3,7 тысячи бутылок алкоголя без акцизных марок. Стоимость изъятого спиртного также составила более 1,8 млн рублей. Сейчас всю найденную продукцию направили на экспертизу.