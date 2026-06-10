В Татарске изъяли контрафактную табачную продукцию на 1,8 млн рублей

В Татарске возбудили уголовное дело против группы лиц за использование поддельных акцизных марок на табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
По данным следствия, преступники нарушали закон в период до 19 мая 2026 года. Они изготавливали фальшивые средства маркировки для последующей продажи сигарет.
Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли более 12 тысяч пачек табака. Общая стоимость этой продукции превышает 1,8 млн рублей. Кроме того, оперативники нашли 3,7 тысячи бутылок алкоголя без акцизных марок. Стоимость изъятого спиртного также составила более 1,8 млн рублей. Сейчас всю найденную продукцию направили на экспертизу.
Татарская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования этого уголовного дела.