Два уличных фортепиано установили на набережной Ангары в Иркутске

До сентября любой желающий может поиграть на инструментах на бульваре Гагарина напротив здания «Иргиредмета» и на смотровой площадке на Нижней набережной. Пианино оформлены в технике хайтинской росписи Ольгой Вахрушевой, которая 15 лет работала художником на одноименной фарфоровой фабрике в поселке Мишелевка Усольского района.