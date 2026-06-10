Два уличных фортепиано установили на набережной Ангары в Иркутске

До сентября любой желающий может поиграть на инструментах на бульваре Гагарина напротив здания «Иргиредмета» и на смотровой площадке на Нижней набережной. Пианино оформлены в технике хайтинской росписи Ольгой Вахрушевой, которая 15 лет работала художником на одноименной фарфоровой фабрике в поселке Мишелевка Усольского района.
На бульваре Гагарина, где прошла церемония открытия творческого пространства, искусствовед Олеся Башкирова рассказала гостям праздника историю хайтинского фарфора. Также на площадке играл пианист Борис Изаксон, а всех желающих угощали чаем с баранками и мармеладом, сообщает пресс-служба администрации города.