Прилепин надеется на Лантратову в вопросе возвращения политзаключенных

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Военнослужащий и писатель Захар Прилепин отметил в беседе с ТАСС, что очень надеется на уполномоченного по правам человека в РФ Яну Лантратову в вопросе возвращения политзаключенных с территории Украины.
«Мы с нашей дорогой [Яной] Лантратовой дружим, и очень надеюсь на нее. Она пробивная, сильная, упрямая, прямо молодчина. Я всегда ею гордился», — сказал он, отвечая на вопрос о том, на какой стадии сейчас вопрос с обменом удерживаемых Украиной политзаключенных.
Так, по его словам, в 2022 году некоторые жители Украины «шли навстречу», передавая российской стороне информацию о продвижении сил и военных грузов. «Потом они попали в застенки и сидят как политзаключенные», — добавил Прилепин.
В мае депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил уполномоченному по правам человека в РФ Яне Лантратовой список из находящихся на Украине 177 политзаключенных и гражданских пленных.
Как Прилепин ранее сообщал ТАСС, до 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине. С 2022 года там было открыто более 180 тыс. уголовных дел, значительная часть которых касается политически мотивированных преследований, в том числе за пророссийскую позицию. Сейчас таких дел более 300 тысяч. Исследование проводила рабочая группа под руководством бывшего политзаключенного и журналиста Павла Волкова.