Прилепин надеется на Лантратову в вопросе возвращения политзаключенных

Как Прилепин ранее сообщал ТАСС, до 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине. С 2022 года там было открыто более 180 тыс. уголовных дел, значительная часть которых касается политически мотивированных преследований, в том числе за пророссийскую позицию. Сейчас таких дел более 300 тысяч. Исследование проводила рабочая группа под руководством бывшего политзаключенного и журналиста Павла Волкова.