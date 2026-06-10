Летающий бункер: США строят уникальный объект на случай апокалипсиса

Этот воздушный гигант представляет собой хорошо защищенный пункт управления войсками, способный неделями находиться в воздухе благодаря системам дозаправки. Его главная особенность — способность работать в условиях электромагнитного импульса и радиоактивных помех, когда все наземные командные центры могут быть уничтожены. Корпус самолета экранирован от поражающих факторов ядерного взрыва, а оборудование позволяет президенту и министру обороны отдать приказ на применение стратегических сил, включая пуск межконтинентальных ракет, напрямую с борта.