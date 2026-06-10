Летающий бункер: США строят уникальный объект на случай апокалипсиса

Пока мир балансирует на грани геополитической турбулентности, командование ВВС США официально запросило у Конгресса колоссальную сумму в 2,2 миллиарда долларов. Цель — не новое супероружие массового поражения, а создание «воздушного бастиона» для высшего руководства страны, известного как самолет Судного дня.
Речь идет о разработке принципиально нового воздушного командного пункта, который получит обозначение E-4C. Эта машина, как считают эксперты, придет на смену устаревающим бортам, эксплуатирующимся десятилетиями, и этот шаг далеко не случаен.
Глобальная тревога в небе.
Причины столь масштабных трат в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, создание нового самолета — это прямое следствие накаляющейся международной обстановки.
«Я соглашусь, что это может быть подготовкой к чему-то глобальному. США понимают, что военно-политическая обстановка в мире нагнетается и ухудшается», — подчеркнул эксперт.
Генерал пояснил, что в условиях современных угроз для первых лиц государства требуется самое защищенное и технологичное воздушное судно. Это не роскошь, а элемент стратегической стабильности.
«У всех командующих есть подобные самолёты, целая система. Поэтому для первого лица и министра обороны два-три новых самолета просто необходимы», — добавил Попов.
Технологии против модернизации: почему проще построить заново.
На первый взгляд может показаться, что проще модернизировать существующие лайнеры. Однако генерал-майор Попов развеял это заблуждение, указав на технологический рывок, который электроника совершила за последние годы.
«Появились новые системы навигации, радиоэлектронного противодействия и связи. Всё это “втолкнуть” в старые машины при модернизации либо невозможно, либо получается очень дорого — там же все коммуникации перекладывать надо. Даже дизайн салонов нужно менять», — пояснил эксперт, описывая «начинку» будущего самолета Судного дня.
По его оценке, производство машины с чистого листа в итоге оказывается дешевле и технологичнее, чем глубокая переделка устаревших судов.
«В этом случае, скорее всего, новый аппарат с нуля создать дешевле. Хотя цена модернизации обычно намного ниже, но у них богатое государство», — заметил генерал, предположив, что модернизированные самолеты могут оставить низшему звену управления, а для высшего руководства построят принципиально новые машины.
Что на самом деле представляет собой самолет Судного дня.
Вопреки мрачному названию, самолет Судного дня (E-4B Nightwatch, а в будущем E-4C) — это не носитель ядерных бомб, а летающий командный центр, предназначенный для выживания первых лиц государства в случае полномасштабной ядерной войны.
Этот воздушный гигант представляет собой хорошо защищенный пункт управления войсками, способный неделями находиться в воздухе благодаря системам дозаправки. Его главная особенность — способность работать в условиях электромагнитного импульса и радиоактивных помех, когда все наземные командные центры могут быть уничтожены. Корпус самолета экранирован от поражающих факторов ядерного взрыва, а оборудование позволяет президенту и министру обороны отдать приказ на применение стратегических сил, включая пуск межконтинентальных ракет, напрямую с борта.
По сути, это гарантированный инструмент возмездия и управления государством в условиях апокалипсиса, обеспечивающий непрерывность власти, даже если земля под ногами превратится в руины.