Детский сад переехал в здание торгового центра на юге Казахстана: родители потребовали решить проблему

Сельчане считают, что эти деньги можно было использовать для ремонта. «Мы ходили сюда до 2024 года. Нареканий не было. Все условия были отличными. Потом садик стал сыпаться, его закрыли из-за аварийного состояния. Здание нужно срочно ремонтировать», — сказала Мадина Аманжол.