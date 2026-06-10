Детский сад переехал в здание торгового центра на юге Казахстана: родители потребовали решить проблему

В Жамбылской области родители воспитанников ясли-сада «Кулыншак» требуют восстановить здание детского сада, признанное аварийным в 2024 году. Построенный 12 лет назад за 150 млн тенге, детсад имеет стены в трещинах, просевшие полы и обваливающуюся крышу. Сейчас дошкольное учреждение арендует помещение в торговом центре, на что бюджет ежемесячно тратит 2 млн тенге.
Сельчане считают, что эти деньги можно было использовать для ремонта. «Мы ходили сюда до 2024 года. Нареканий не было. Все условия были отличными. Потом садик стал сыпаться, его закрыли из-за аварийного состояния. Здание нужно срочно ремонтировать», — сказала Мадина Аманжол.
Заведующая ясли-садом Самал Нагашыбаева заявила, что свободных помещений в селе нет. В организации большая очередь: 200 детей и 41 сотрудник.
Руководитель отдела образования Мойынкумского района Малик Мукашев сообщил, что здание обследуют эксперты. После получения результатов экспертизы объект снимут с баланса районного акимата и передадут областному управлению образования для капитального или текущего ремонта.
Акимат уточняет, что бюджет будет распределен к концу года. Однако возникла еще одна проблема: неизвестные начали разворовывать здание. Из него вынесли унитазы.