Сдать оружие для нужд СВО могут жители Хабаровского края

Сотрудники Росгвардии по Хабаровскому краю принимают гладкоствольное оружие у жителей для передачи его представителям воинских частей и государственных военизированных организаций, участвующих в СВО. Гладкоствольные ружья эффективны против беспилотников, иногда превосходя специализированные системы, автоматы и пулеметы. Востребованы многозарядные ружья 12-го калибра и патроны. Прием оружия и патронов происходит по договору добровольного пожертвования и акту приема-передачи в местном подразделении. Владельцы могут сообщить о намерении передать оружие на сайте Росгвардии.