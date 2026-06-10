Т2 запустил VoLTE на базовых станциях «Булат»

Мобильный оператор Т2 совместно с российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования «Булат» запустили голосовую связь в 4G на отечественных базовых станциях. Компания планирует до осени масштабировать технологию на всю инфраструктуру «Булата» — около 1900 штук. Для пилота выбраны базовые станции в Нижегородской области. Т2 начинает разворачивать VoLTE (voice over LTE) на базовых станциях производителя «Булат». Для первого этапа выбраны БС в Нижегородской области из периметра инфраструктуры УЦН 2.0, где Т2 является техническим партнером «Ростелекома». Голосовая связь в LTE на отечественном оборудовании работает в Спасском и Краснооктябрьском районах. С момента первых испытаний в лаборатории Т2 до включения на сети прошло 10 месяцев. Сейчас команды Т2 и «Булата» проводят работы по тестированию и отладке процессов. В планах на ближайшие три месяца — масштабировать VoLTE на все БС «Булат», запущенные в 2024 и 2025 годах. Итогом проекта станет стабильное голосовое соединение на 4G-сети на 1900 базовых станций по всей стране. Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2: «В запуске VoLTE на БС “Булат” были заинтересованы все операторы. Базовые станции “Булат” работают в сегменте инфраструктуры УЦН 2.0 и находятся в сетевом шаринге на всех участников рынка. Так как функционал VoLTE входит в число ключевых для предоставления абонентов качественного голосового сервиса, для Т2 было важно работать над проектом как над приоритетной задачей». Александр Логинов, вице-президент ПАО «Ростелеком», генеральный директор ООО «Булат»: «Запуск VoLTE на оборудовании “Булата” на сети Т2 подтверждает высокую технологическую зрелость нашей отечественной разработки. Гордимся, что российское решение поддерживает современные стандарты связи и уже улучшает качество услуг. Проект УЦН 2.0 демонстрирует готовность “Ростелекома”, Т2 и “Булата” к комплексным задачам государственной важности. Впереди нас ждет большая работа по совершенствованию технологий для цифровой независимости страны». Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2: «Технология VoLTE обеспечивает мгновенное соединение с абонентом, существенно улучшает качество голосовых вызовов и позволяет пользоваться мобильным интернетом, не прерывая разговор. Запуск этого решения на отечественных базовых станциях — еще один шаг к укреплению цифрового суверенитета страны». Реклама ООО «Т2 Мобайл» erid: 2VtzqxCbCzC.