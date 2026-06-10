Золотая рыбка, Колобок, медведи: «Сквер русских сказок» появится на Калараша

Территория на Калараша попала в программу благоустройства по результатам голосования. Уже к октябрю этого года там проведут санитарную чистку и установят фигуры сказочных героев. «На территории появятся узнаваемые персонажи из сказок “Три медведя”, “Колобок”, “Репка”, а также герои произведений Пушкина и басен Крылова. Фигуры будут интегрированы с удобными лавочками и скамейками. А в центре сквера расположится фигура золотой рыбки — если ее потереть, то желание сбудется», — рассказала председатель комитета по управлению Индустриальным районом Мария Матаева. В течение пяти лет скверы Индустриального района занимают первые места на голосовании за благоустройство территорий в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году жители голосуют за сквер на пересечении улиц Волочаевской и Блюхера. Голосование закончится 12 июня на единой федеральной платформе. Фото: пресс-служба мэрии Хабаровска.