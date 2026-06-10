Эксперты насчитали в Красноярском крае 1 272 ресторана, бара и кафе

По итогам 2025 года оборот общественного питания в Красноярском крае составил 95,1 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с 2024 годом в сопоставимых ценах на 10,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстат. По данным ведомства, 43% оборота общественного питания края сформировано деятельностью индивидуальных предпринимателей. На долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, приходилось 33% оборота общественного питания, на долю малых и микропредприятий — 22%, самозанятых — 2%. На конец 2025 года в крае работало 653 столовых и закусочных, а также 1 272 ресторана, кафе и бара.