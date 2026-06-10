Китайские школьники отпраздновали выпускной на крыше красноярской мэрии

Юные гости также поделились впечатлениями о Красноярске. Чжан Сюши рассказал, что ему понравился Енисей, а из России он увезет матрешку и шоколад. Его одноклассница Ли Синь Тун отметила, что Красноярск показался ей красивым и чистым городом.