Китайские школьники отпраздновали выпускной на крыше красноярской мэрии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске для школьников из Китая провели торжественную церемонию на крыше городской администрации.
Заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева вручила ребятам дипломы. После этого для гостей провели небольшую экскурсию и показали Красноярск с высоты.
За неделю китайские школьники успели побывать в знаковых местах города, познакомиться с культурой России и найти новых друзей.
Поездка стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве между красноярским лицеем № 1 и Чанчуньской школой иностранных языков.
Юные гости также поделились впечатлениями о Красноярске. Чжан Сюши рассказал, что ему понравился Енисей, а из России он увезет матрешку и шоколад. Его одноклассница Ли Синь Тун отметила, что Красноярск показался ей красивым и чистым городом.
Школьники поблагодарили Красноярск за теплый прием и новый опыт, сообщили в главном управлении образования.