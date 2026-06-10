Жара не отступит: Москву ждут новые температурные рекорды

Аномальная жара в Московском регионе сохранится как минимум до 13 июня, а в ближайшие дни могут быть побиты абсолютные температурные максимумы. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«При такой ситуации слово “похолодание” не совсем корректно. Мы действительно вступили в период очень жаркой погоды: дневная температура будет превышать отметку +30 °C. До этого в летнее время, да и вообще с начала года, таких высоких значений не было. Сегодня мы ждём 30-градусную жару, и вплоть до 13-го числа включительно максимальная температура будет держаться выше +30 °C. Фактически мы проживём пять суток в категории очень жаркой погоды. Не исключено, что начиная с 10-го числа в столичном регионе, в частности в Москве, будут перекрыты абсолютные максимумы. Мы ожидаем, что четыре дня подряд будут фиксироваться новые температурные рекорды», — заявила Позднякова.
Синоптик также отметила, что ослабление жары ожидается с подходом атлантического циклона с запада.
«Горячий юго-восточный ветер сменится северо-западным. Ночь на 14-е число останется довольно тёплой: 14−19 °C. А вот дневная температура понизится примерно на пять градусов. Мы ждём, что максимальные значения составят 22−27 °C. Среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы, то есть тепло нас не покинет. Однако аномалия сократится: если в середине недели она составляла семь градусов, то теперь будет всего +3… +4 °C. Аномалия сохранится, но станет значительно меньше», — пояснила Поздякова.
Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что в столичном регионе установилась по-настоящему летняя погода: в ближайшие дни температура воздуха днем будет держаться в пределах +27… +32 градусов, а ночью — от +15 до +20.