Жара не отступит: Москву ждут новые температурные рекорды

«При такой ситуации слово “похолодание” не совсем корректно. Мы действительно вступили в период очень жаркой погоды: дневная температура будет превышать отметку +30 °C. До этого в летнее время, да и вообще с начала года, таких высоких значений не было. Сегодня мы ждём 30-градусную жару, и вплоть до 13-го числа включительно максимальная температура будет держаться выше +30 °C. Фактически мы проживём пять суток в категории очень жаркой погоды. Не исключено, что начиная с 10-го числа в столичном регионе, в частности в Москве, будут перекрыты абсолютные максимумы. Мы ожидаем, что четыре дня подряд будут фиксироваться новые температурные рекорды», — заявила Позднякова.