Офтальмолог призвала красноярцев носить солнцезащитные очки круглый год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Около 15% обращений к офтальмологам в весенне-летний период связаны с последствиями недостаточной защиты глаз от солнца. Специалисты советуют носить качественные солнцезащитные очки в любое время года и обязательно проверять наличие УФ-фильтра. Об этом рассказала доцент кафедры офтальмологии КрасГМУ Юлия Левченко.
Отраженный от снега ультрафиолет воздействует на глаза не только сверху, но и снизу, а весной число случаев фотокератита («снежной слепоты») увеличивается в несколько раз. В группе риска находятся дети, водители, спортсмены, люди, проводящие много времени на улице, а также пациенты после операций на глазах.
Главным критерием при выборе очков эксперт назвала наличие маркировки UV400 или «защита от ультрафиолета 99−100%». Такие линзы блокируют практически все опасное излучение. При этом тёмные очки без УФ-фильтра могут быть даже опаснее полного отсутствия защиты: под затемнённой линзой зрачок расширяется и пропускает больше ультрафиолета.
Для повседневного использования офтальмолог рекомендует выбирать модели, сочетающие УФ-защиту и поляризацию. Поляризационные линзы уменьшают блики от снега, воды и стекла, снижая нагрузку на глаза.
Оптимальными считаются серые, зеленые и коричневые линзы. Для города подойдут очки второй или третьей категории затемнения. Фотохромные линзы («хамелеоны») удобны, однако за лобовым стеклом автомобиля работают неэффективно, поэтому водителям лучше использовать очки с постоянной УФ-защитой и поляризацией.