Офтальмолог призвала красноярцев носить солнцезащитные очки круглый год

Отраженный от снега ультрафиолет воздействует на глаза не только сверху, но и снизу, а весной число случаев фотокератита («снежной слепоты») увеличивается в несколько раз. В группе риска находятся дети, водители, спортсмены, люди, проводящие много времени на улице, а также пациенты после операций на глазах.