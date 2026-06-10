Российские музыканты прошли в финал международного фестиваля «Кустендорф Классик»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Финал пройдет с 27 по 29 августа в этнографической деревне Дрвенград (Сербия), которую режиссер Эмир Кустурица построил для съемок фильма «Жизнь как чудо». Там музыканты из России представят свои программы в четырех направлениях: фортепиано, струнные, духовые инструменты и вокал.
Выпускник детской школы искусств Муравленко Иван Бачков вошел в число 12 финалистов России по итогам отбора на международный музыкальный фестиваль «Кустендорф Классик», сообщает ИА «Север-Пресс». Иван Бачков рассказал, что выход в финал стал для него важным событием.
«Я очень рад, что смог пройти отбор и стать финалистом такого престижного фестиваля. Это большая честь для меня и возможность показать свое мастерство на международной сцене. Я надеюсь, что смогу достойно представить Ямал», — отметил он.
Музыкант окончил школу искусств по классу трубы, дважды становился стипендиатом губернатора ЯНАО за выдающиеся творческие достижения. Сейчас он продолжает обучение в Колледже музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской в Москве.
Победителей определит международное жюри во главе с дирижером Михаилом Голиковым. Главные награды фестиваля — «золотая», «серебряная» и «бронзовая матрешки».
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