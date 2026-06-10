Новосибирская область добивается отмены ограничений на вывоз говядины

Как было заявлено на заседании аграрного комитета Заксобрания, заместитель министра сельского хозяйства Денис Гамза выразил надежду на получение положительного решения от Россельхознадзора к 30 июня.
В настоящее время производители столкнулись с необходимостью реализации накопленных складских запасов, которые составляют около 130 тонн. По оценкам ведомства, для стабилизации ситуации необходимо продать крупный рогатый скот в живом весе общим объёмом свыше 5 тысяч тонн на сумму 1,56 миллиарда рублей.
Для достижения этой цели с 8 июня специалисты приступили к обязательному мониторингу: они проводят отбор проб крови у животных во всех категориях хозяйств. Завершить эти исследования и передать данные в федеральную службу планируют до 25 июня, что откроет местным мясокомбинатам доступ к внешним рынкам сбыта.