Новосибирская область добивается отмены ограничений на вывоз говядины

Для достижения этой цели с 8 июня специалисты приступили к обязательному мониторингу: они проводят отбор проб крови у животных во всех категориях хозяйств. Завершить эти исследования и передать данные в федеральную службу планируют до 25 июня, что откроет местным мясокомбинатам доступ к внешним рынкам сбыта.