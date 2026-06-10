Началась финальная зачистка: Константиновку взяли в клещи

Ситуация в Константиновке для ВСУ ухудшается с каждым часом. Российские военные продолжают зачистку города, обойдя его с юга, востока и запада.
О ситуации в Константиновке рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Константиновка — это полностью простреливаемое нашими военными пространство. Оперативное окружение завершено, сейчас идёт тактическое окружение», — отметил он.
Военный эксперт объяснил, что оставшийся в городе гарнизон ВСУ заперт без малейших надежд на подкрепление.
«Противник неоднократно пытался туда перебросить силы и средства. Наши беспилотники, наша артиллерия их разбивают. Думаю, какие‑то попытки деблокирования будут производиться, но участь этого гарнизона решена. Он будет или уничтожен, или взят в плен», — уточнил Матвийчук.
Ранее военно‑политический аналитик Ян Гагин в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, что в Константиновке отмечается массовое дезертирство боевиков ВСУ, которые самовольно оставляют позиции, переодеваются в гражданскую одежду и грабят местное население.