Началась финальная зачистка: Константиновку взяли в клещи

«Противник неоднократно пытался туда перебросить силы и средства. Наши беспилотники, наша артиллерия их разбивают. Думаю, какие‑то попытки деблокирования будут производиться, но участь этого гарнизона решена. Он будет или уничтожен, или взят в плен», — уточнил Матвийчук.