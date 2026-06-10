Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В норильском магазине нашли домашнее варенье и лукум без документов

ИП оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В Норильске специалисты Роспотребнадзора проверили магазин «Ореховая лавка» на Ленинском проспекте, 26. Поводом стало отсутствие уведомления о начале деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки нашли нарушения: продавали товары без документов, подтверждающих качество и безопасность. Среди них — рахат-лукум, домашнее варенье, сушёное манго и мальва. На продукции не было маркировки с составом, условиями хранения и данными производителя. Всё изъяли на сумму более 12 600 рублей.

Также в торговом зале не проводили своевременный ремонт: на потолке трещины и следы протечек.

Индивидуальный предприниматель оштрафован на 20 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в ТРЦ «Планета» отказались продавать красноярке жакет по цене с ценника.