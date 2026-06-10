В норильском магазине нашли домашнее варенье и лукум без документов

В Норильске специалисты Роспотребнадзора проверили магазин «Ореховая лавка» на Ленинском проспекте, 26. Поводом стало отсутствие уведомления о начале деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время проверки нашли нарушения: продавали товары без документов, подтверждающих качество и безопасность. Среди них — рахат-лукум, домашнее варенье, сушёное манго и мальва. На продукции не было маркировки с составом, условиями хранения и данными производителя. Всё изъяли на сумму более 12 600 рублей.
Также в торговом зале не проводили своевременный ремонт: на потолке трещины и следы протечек.
Индивидуальный предприниматель оштрафован на 20 тысяч рублей.
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