В норильском магазине нашли домашнее варенье и лукум без документов

Во время проверки нашли нарушения: продавали товары без документов, подтверждающих качество и безопасность. Среди них — рахат-лукум, домашнее варенье, сушёное манго и мальва. На продукции не было маркировки с составом, условиями хранения и данными производителя. Всё изъяли на сумму более 12 600 рублей.