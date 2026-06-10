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Комсомольску-на-Амуре возвращают исторический облик

Здания построены в стиле сталинского ампира и имеют статус памятников культурного наследия.

Источник: AmurMedia

В Комсомольске-на-Амуре началась реставрация фасадов домов, построенных в 30−50-х годах XX века в стиле сталинского ампира. Здания расположены в центре города и имеют статус памятников культурного наследия. Работы проводятся в рамках реализации мастер-плана и соответствуют целям президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Таких масштабных работ в городе не было с начала 2000-х годов. Первый фасад был отремонтирован в прошлом году — это дом на ул. Уральская, 12. В этом году исторический облик будет возвращен еще 10 домам. Подрядчики уже приступили к работе», — рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Комсомольску-на-Амуре возвращают исторический облик. Фото: Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.

Комсомольску-на-Амуре возвращают исторический облик. Фото: Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.

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На проспекте Ленина, 23, 32, 36 и проспекте Мира, 8, 20, 26, 28 обустроены строительные городки, установлены строительные леса, идет демонтаж вывесок и кондиционеров, очистка фасадов от старой краски. На проспекте Ленина, 17 и Мира, 32 тоже уже оборудованы стройгородки, устанавливаются леса. На проспекте Мира, 43 ведутся подготовительные работы.

В 2027 году отреставрируют фасады еще 10 домов: ул. Аллея Труда, 32; ул. Кирова, 31, 49; ул. Красногвардейская, 20; пр. Ленина, 19, 21; пр. Мира, 12, 30; ул. Калинина, 13; ул. Пионерская, 7.

Комсомольску-на-Амуре возвращают исторический облик. Фото: Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.

Комсомольску-на-Амуре возвращают исторический облик. Фото: Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.

Комсомольску-на-Амуре возвращают исторический облик. Фото: Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.

Комсомольску-на-Амуре возвращают исторический облик. Фото: Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.

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Чтобы сохранить исторический облик зданий, все проекты разработаны с участием архитекторов-реставраторов. Проектно-сметная документация прошла согласование с органами охраны памятников. Работы выполняют подрядчики с лицензиями на реставрацию объектов культурного наследия. Используются материалы, максимально похожие на оригинальные.

Ремонт фасадов комсомольских сталинок включен в мастер-план развития города при поддержке вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, главы региона Дмитрия Демешина и финансируется из средств президентской единой субсидии.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Комсомольске-на-Амуре начали ремонт улиц по нацпроекту. Всего в 2026 году здесь приведут в порядок 10 объектов улично-дорожной сети общей протяжённостью свыше пяти километров. На эти цели выделено 303 миллиона рублей.

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