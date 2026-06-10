Депутат Свищев рассказал, как увеличить размер отпускных

Он отметил, что если премии не учли в отпускных, это повод требовать перерасчет. Парламентарий напомнил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. Он также обратил внимание, что в месяцах с большим количеством рабочих дней размер отпускных в пересчете на доход может быть выше, а брать отпуск в мае или январе невыгодно, так как каждый рабочий день стоит дорого. Кроме того, при ошибках в расчетах работник может обратиться к работодателю, в трудовую инспекцию или в суд, передает ТАСС.