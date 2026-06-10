Депутат Свищев рассказал, как увеличить размер отпускных

— В расчет идут не только оклад, но и ежемесячные, квартальные, годовые премии, надбавки и доплаты, все, что связано с оплатой вашего труда, — сказал Свищев.
Он отметил, что если премии не учли в отпускных, это повод требовать перерасчет. Парламентарий напомнил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. Он также обратил внимание, что в месяцах с большим количеством рабочих дней размер отпускных в пересчете на доход может быть выше, а брать отпуск в мае или январе невыгодно, так как каждый рабочий день стоит дорого. Кроме того, при ошибках в расчетах работник может обратиться к работодателю, в трудовую инспекцию или в суд, передает ТАСС.
Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий исключение выходных дней из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска.