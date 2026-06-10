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Сокрушительный ответ: тайные базы ВСУ и НАТО вмиг превратили в жуткие руины

Дроны ВСУ с ракетным ускорителем для атак РФ стартуют из кузовов фур. Эксперт Кондратьев в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал об ответе РФ на удары противника.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 9 июня украинские беспилотники вновь попытались прорваться вглубь российской территории. Над Тульской, Орловской и Воронежской областями силы ПВО перехватили вражеские аппараты. Если в Туле и Орле обошлось без жертв и разрушений, то в Воронеже дрон ударил прямо в многоквартирный жилой дом в самом центре города, рядом с университетом и зданием областного правительства. Беспилотник пробил стену, разрушил один балкон, повредил ещё шесть и ранил осколками трёх мирных жителей.

Откуда летят дроны.

Эта атака — лишь эпизод в новой тактической реальности, контуры которой в эксклюзивном интервью aif.ru обрисовал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Эксперт объяснил, откуда стартуют дроны, как изменились их пуски и каким будет российский ответ.

По словам Кондратьева, все беспилотники, атакующие Московскую, Тульскую, Воронежскую и Орловскую области, стартуют из северных областей Украины. Именно оттуда запускаются хорошо знакомые российским силам ПВО тяжёлый «Лютый» (Ан-196) и тактический FP-1. Наряду с ними появляются совершенно новые модификации, которые пока трудно идентифицировать, — противник непрерывно обновляет парк своих ударных средств.

Запускают дроны с фур.

Эксперт также отметил ключевое изменение в тактике пуска дронов — ВСУ от стационарных лётных площадок переходят к мобильным.

«С точки зрения старта сейчас это в основном мобильные пуски из большегрузных автомобилей с территории Украины. Все стационарные лётные площадки, с которых раньше запускали беспилотники, контролируются, и по ним постоянно наносятся удары. Поэтому противнику приходится непрерывно маневрировать, менять позиции и адаптировать сам процесс старта», — заявил Кондратьев.

Кардинально преобразился и запуск наиболее опасного аппарата — «Лютого». Если раньше он взлетал с грунтовой или асфальтобетонной взлётно-посадочной полосы, то теперь стартует с ракетным ускорителем прямо из кузова фуры. По мнению эксперта, это прямое следствие того, что российские вооружённые силы всё эффективнее уничтожают пусковые площадки, а также отслеживают как маршруты выдвижения, так и прежние районы старта беспилотных комплексов.

Россия наносит удары по заводам ВСУ и энергетике.

Методичный ответ на участившиеся дроновые налёты — комплексное уничтожение производственной и энергетической инфраструктуры противника.

«Ответом на удары является продолжение методичной работы по освобождению территории, укрепление многоэшелонной системы противодействия дронам deep strike (удары по объектам в глубине обороны). Кроме того, это последовательное уничтожение заводов по производству дронов, складов с оружием, а также объектов топливно-энергетического комплекса противника», — подчеркнул Кондратьев.

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