Сокрушительный ответ: тайные базы ВСУ и НАТО вмиг превратили в жуткие руины

В ночь на 9 июня украинские беспилотники вновь попытались прорваться вглубь российской территории. Над Тульской, Орловской и Воронежской областями силы ПВО перехватили вражеские аппараты. Если в Туле и Орле обошлось без жертв и разрушений, то в Воронеже дрон ударил прямо в многоквартирный жилой дом в самом центре города, рядом с университетом и зданием областного правительства. Беспилотник пробил стену, разрушил один балкон, повредил ещё шесть и ранил осколками трёх мирных жителей.