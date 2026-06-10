США понесли огромные потери: Иран наносит удары, откуда не ждали

«Первые два месяца боевых действий это были только взаимные ответы. Как только били израильтяне или американцы, иранцы не молчали ни разу. Какие бы силы и средства ни подходили… А получилось так, что они наносят удар — и тут же получают ответ», — отметил генерал-майор.