США понесли огромные потери: Иран наносит удары, откуда не ждали

Американский вертолет Apache потерпел крушение в Ормузском проливе. Президент Дональд Трамп поспешил успокоить общественность, заявив, что экипаж выжил, однако причины произошедшего власти пока предпочли скрыть.
Пентагон, по мнению аналитиков, сильно просчитался, начав удары по Ирану. Тегеран нашел, чем ответить.
Причины крушения.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал возможные причины произошедшего. По его мнению, первым делом стоит грешить на банальный отказ техники. На Ближнем Востоке работает огромное количество американских воздушных судов, и ресурс их выработан основательно.
Однако генерал не сбрасывает со счетов и куда более унизительный для США сценарий.
«У Ирана достаточно большие возможности для поражения авиации США. Вертолет — это не такая сложная цель… Иран мог сбить его любым средством, в том числе ракетами с катера. Ормузский пролив не очень большой, а катера там снуют, их отследить тяжело даже ВМС США», — подчеркнул Попов.
Ударил — получил в ответ.
Ключевая ошибка Вашингтона, по мнению эксперта, кроется в шапкозакидательских настроениях. В Белом доме явно недооценили военно-политическую трансформацию Тегерана за последние годы.
«США поторопились, недооценили военное состояние Ирана. Иран за пять лет “накачал боевые мускулы”, американцы не ожидали, что получат такое сопротивление», — заявил Попов.
Расчет строился на привычной логике: один массированный удар заставит Тегеран замолчать и «проглотить» агрессию. Но реальность оказалась иной. С первых же дней конфликта иранская сторона не оставляла ни один налет без ответа.
«Первые два месяца боевых действий это были только взаимные ответы. Как только били израильтяне или американцы, иранцы не молчали ни разу. Какие бы силы и средства ни подходили… А получилось так, что они наносят удар — и тут же получают ответ», — отметил генерал-майор.
«Штучный» кошмар: что потеряли США.
Самой болезненной частью противостояния стало уничтожение стратегической авиации, которую генерал Попов назвал «штучной». Речь идет о судах, производство которых исчисляется единицами, а потеря каждой из них равна катастрофе для всего воздушного флота.
Были уничтожены два самолета-заправщика, без которых невозможны длительные полеты; истребители F-35 сгорели прямо на аэродромах, даже не успев взлететь на перехват; наконец, авиация дальнего радиолокационного контроля E-3 понесла потери как в результате столкновения в небе, так и от огня Тегерана на земле.
«Смотрите, сожгли два заправщика. F-35 сгорели на аэродроме прямо… И самолеты дальнего радиолокационного контроля Е-3: было столкновение в воздухе, и на земле сгорел еще один. Это колоссальные потери. Эти самолеты штучные… Потерять три сразу — это десять процентов потерь. Это очень ощутимо для первого месяца», — резюмировал Попов.
Несмотря на громкие заявления о сокрушительной мощи, реальные потери в элитных подразделениях ВВС и флота США заставили Белый дом сменить риторику. Трамп уже открыто говорит о нежелании возобновлять прямые удары, ссылаясь на то, что морская блокада оказалась куда более действенным инструментом. Однако за этими словами явно читается нежелание нести дальнейшие имиджевые и военные потери в схватке с противником, который научился давать сдачи.