Судьи в Британии впервые начнут работать с ИИ-помощниками

Министерство юстиции Великобритании объявило о запуске пилотной программы, в рамках которой судьи и сотрудники судебной системы получат доступ к помощникам на базе искусственного интеллекта. Как сообщили в ведомстве, новые инструменты должны ускорить обработку материалов и сократить сроки рассмотрения дел.
Согласно заявлению министерства, ИИ-системы будут использоваться для выполнения рутинных задач, включая поиск информации, анализ документов и подготовку рабочих материалов. Предполагается, что это позволит юристам и судьям уделять больше времени непосредственно рассмотрению дел.
В ведомстве подчеркнули, что на первом этапе технология будет тестироваться в контролируемых условиях. Лишь после оценки результатов власти примут решение о возможном расширении практики на другие суды страны.
О внедрении искусственного интеллекта в судебную систему также сообщил министр юстиции Великобритании Дэвид Лэмми во время конференции London Tech Week. По данным The Independent, одной из главных целей проекта является сокращение накопившейся нагрузки на Королевские суды, где число нерассмотренных дел превысило 80 тысяч.
На фоне активного внедрения ИИ продолжаются дискуссии о его влиянии на профессиональную деятельность. Эксперты отмечают как преимущества автоматизации, так и необходимость сохранять контроль человека над принятием решений, особенно в сферах, связанных с правосудием и государственным управлением.
Дополнительное внимание в рамках британского проекта уделяется вопросам надежности и безопасности технологии. Власти подчеркивают, что искусственный интеллект не будет принимать судебные решения вместо судей, а его роль ограничится подготовкой и обработкой информации, необходимой для более эффективной работы судебной системы.
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