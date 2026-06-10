Судьи в Британии впервые начнут работать с ИИ-помощниками

О внедрении искусственного интеллекта в судебную систему также сообщил министр юстиции Великобритании Дэвид Лэмми во время конференции London Tech Week. По данным The Independent, одной из главных целей проекта является сокращение накопившейся нагрузки на Королевские суды, где число нерассмотренных дел превысило 80 тысяч.