В нацпарке «Башкирия» в новых домиках вылупились первые птенцы

Сотрудники парка установили 16 деревянных домиков для птиц. Особенно они нужны в молодых лесах, где ещё нет старых дуплистых деревьев, а значит, пернатым сложнее найти место для гнезда. И первые жильцы уже заселились — в домиках поселились мухоловки-пеструшки. Птицы отложили яйца, и из них уже вылупились птенцы.