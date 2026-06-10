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В нацпарке «Башкирия» в новых домиках вылупились первые птенцы

Искусственные гнезда облюбовали мухоловки-пеструшки.

В национальном парке «Башкирия» — пополнение. В искусственных гнездовьях, которые сотрудники развесили в лесу этой весной, уже появились первые птенцы.

Сотрудники парка установили 16 деревянных домиков для птиц. Особенно они нужны в молодых лесах, где ещё нет старых дуплистых деревьев, а значит, пернатым сложнее найти место для гнезда. И первые жильцы уже заселились — в домиках поселились мухоловки-пеструшки. Птицы отложили яйца, и из них уже вылупились птенцы.

«Настоящая лесная радость!» — так в нацпарке прокомментировали появление потомства.

Искусственные гнездовья помогают специалистам наблюдать за всеми этапами жизни пернатых. В этом году сотрудники нацпарка планируют изготовить и развесить ещё несколько десятков домиков для мелких птиц. А в создании жилья для сов и дневных хищников уже помогли участники конкурса проекта «Заповедный резерв», которые побывали в нацпарке в начале июня.