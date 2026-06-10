Жители Херсонской области выбирают, какие территории благоустроить в первую очередь

В этом году от Херсонской области участвуют семь муниципальных округов: Скадовский, Каланчакский, Каховский, Великолепетихский, Нижнесерогозский, Генический и Чаплинский. На выбор вынесены 15 объектов — скверы, парки, аллеи, пешеходные зоны, детские площадки и общественные пространства.