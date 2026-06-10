Новосибирцев предупредили о мошенниках в фейковых домовых чатах

Руководитель аппарата АТК Александр Уланов призвал граждан быть бдительными: не переходить по подозрительным ссылкам и QR-кодам, тщательно проверять источники информации. Мошенники могут убедительно представляться соседями или сотрудниками УК, используя конкретные адреса и имена. Чаще всего в фейковых чатах просят срочно заменить домофонные ключи, зарегистрироваться для участия в собрании собственников или «подтвердить данные» через «Госуслуги». Цель одна — заставить жертву перейти по ссылке, «авторизоваться» и сообщить код, что может привести к краже аккаунта или потере денег.