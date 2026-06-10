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В норильском магазине незаконно продавали домашнее варенье и другие сладости

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения при реализации пищевой продукции в магазине «Ореховая лавка» на Ленинском проспекте.

В Норильске Красноярского края Роспотребнадзор провел внеплановую проверку магазина «Ореховая лавка» на Ленинском проспекте, 26, который не уведомил о начале деятельности. В результате специалисты выявили нарушения при продаже пищевой продукции.

На витринах обнаружили товары без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также без необходимой маркировки с указанием состава, условий хранения и данных о производителе.

По итогам инспекции с продажи сняли 16,2 литров домашнего варенья (ежевичное, облепиховое, клубничное, вишневое, брусничное), более 5 килограммов рахат-лукума, килограмм сушеного манго и 4 упаковки мальвы. Общая стоимость незаконного товара превысила 12 600 рублей.

Также выяснилось, что в торговом зале не проводился своевременный ремонт: на потолке имелись дефекты в виде трещин и следы протечек.

За выявленные нарушения ИП Керимов А. Б. привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

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