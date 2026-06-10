В Новосибирске на строительство подстанции скорой помощи выделили 265 миллионов

9 июня был объявлен конкурс на выбор подрядчика для реализации этого проекта. Организатором торгов выступило Министерство строительства Новосибирской области.
Согласно конкурсной документации, объектом закупки являются работы по строительству здания подстанции ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» в Первомайском районе. Стартовая цена госконтракта составляет 265 779 939 рублей. Подрядчику предстоит не только возвести само здание подстанции, но и котельную, а также уложить асфальт на прилегающей территории и провести озеленение.
Для строительства выделен земельный участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров на улице Центральной. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до 27 сентября 2027 года.
Ранее мы рассказывали, что мэр Новосибирска выступил против бетонных полусфер на улицах города.
Татьяна Картавых