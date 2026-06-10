В Новосибирске на строительство подстанции скорой помощи выделили 265 миллионов

Согласно конкурсной документации, объектом закупки являются работы по строительству здания подстанции ГБУЗ НСО «Станция скорой медицинской помощи» в Первомайском районе. Стартовая цена госконтракта составляет 265 779 939 рублей. Подрядчику предстоит не только возвести само здание подстанции, но и котельную, а также уложить асфальт на прилегающей территории и провести озеленение.