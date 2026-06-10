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Власти Афганистана: при ударе со стороны Пакистана погибли 11 детей

Власти Афганистана заявили об ударе со стороны Пакистана по трём провинциям, жертвами атаки стали более десяти человек, в том числе дети.

Источник: Аргументы и факты

Власти Афганистана заявили об ударе со стороны Пакистана по трём провинциям, жертвами атаки стали более десяти человек.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Муджахид рассказал, что погибли 13 человек, в том числе 11 детей. Кроме того, есть пострадавшие. Травмы получили женщины и дети.

«Пакистанская армия вновь нарушила воздушное пространство Афганистана и разбомбила дома мирных жителей в провинциях Кунар, Хост и Пактика. В результате этих атак погибли 11 детей, одна женщина и один пожилой мужчина, а ещё 14 женщин и детей получили ранения. Мы решительно осуждаем это гуманитарное преступление и акт агрессии», — написал Муджахид на своей странице в соцсети X*.

Отношения между Афганистаном и Пакистаном обострились в октябре прошлого года. ВВС Пакистана нанесли удары по Кабулу, а Минобороны Афганистана объявило об «операции возмездия». Договорённость о прекращении огня была достигнута при посредничестве Катара и Турции.

Напомним, по данным Tolo News, в марте текущего года количество погибших в Афганистане в результате атаки со стороны Пакистана достигло 400 человек.

В феврале в Афганистане заявили об ударе по ядерному центру Пакистана.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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