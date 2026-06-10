Дисциплина и вера ведут вперёд. Ветеран СВО передает опыт молодежи

— После окончания контракта я вернулся на «гражданку» и поступил в Сибирский государственный университет имени Решетнёва. Шесть лет учился на инженера-технолога деревообработки. В Красноярск переехал из-за будущей супруги. Мы общались восемь месяцев, пока я служил, а когда при­ехал, встретились и больше не расставались. В 2010 году у нас родилась первая дочь, в 2015-м — вторая. Я строил карьеру в крупных торговых и производственных компаниях. Но настоящая опора в жизни — это семья. Я всегда хотел, чтобы у меня была полноценная семья и чтобы дети ни в чём не нуждались. Жена для меня — лучший друг и самый крепкий тыл. Знаю, что могу положиться на неё в любой ситуации, и это даёт силы двигаться дальше.