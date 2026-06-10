Дисциплина и вера ведут вперёд. Ветеран СВО передает опыт молодежи

Семья, спорт и армия — три слагаемых, которые с детства формировали характер ветерана СВО Евгения Падерина.
Привычка всего добиваться самостоятельно привела его к командирской должности в зоне боевых действий. Но сегодня главная миссия Евгения Падерина сместилась с поля боя в школы, где он учит молодёжь главному — любить свою страну на деле. А завтрашний день он связывает с системной интеграцией бывших бойцов в патриотическое воспитание.
Армия перевернула сознание.
Наталия Тихомирова, krsk.aif.ru: Евгений, расскажите о своём детстве.
Евгений Падерин: Я родился в Хакасии, в посёлке недалеко от Абакана. С детства профессионально занимался футболом, получил второй взрослый разряд, ездил на соревнования по всей республике. Спорт дал мне первую закалку и понимание того, что рассчитывать нужно только на себя.
Если говорить о воспитании, то, наверное, главное, что сформировалось во мне с детства, это самостоятельность. Всё, чего я достиг, давалось непросто, но именно это закалило характер. Трудолюбие в семье тоже почиталось, пусть и не всегда говорили об этом вслух. Я рано понял: хочешь жить достойно — рассчитывай на собственные силы.
— А как вы попали в армию?
— Практически сразу после 11-го класса, как только исполнилось 18 лет, я пошёл на срочную службу. Служил в закрытом городе, в подразделениях по охране важных гособъектов. Честно скажу, армия перевернула моё сознание. Я даже в школе столько не учился, как там. Особенно когда пошёл в сержантскую школу. Там я понял, что хочу быть командиром. Через четыре месяца получил звание младшего сержанта.
Армия учит дисциплине и абсолютному порядку, без этого там никак. Но ещё она даёт ощущение, что ты можешь отвечать не только за себя, а это дорогого стоит.
Друг прикроет.
— Затем была служба в горячей точке. Как молодому сержанту удалось завоевать авторитет взрослых мужчин?
— Это был серьёзный вызов. Когда я отслужил полгода, нас, младший призыв, отправили в зону проведения контртеррористической операции. Я попал в подразделение, где были взрослые состоявшиеся мужчины, многим было за 30— 40 лет. А тут я, молодой пацан. Поначалу было очень сложно завоевать доверие и уважение. Но у меня это получилось.
Я стал командиром, и со временем управлял уже целой ротой. Секрет прост: ты должен уважать людей, чтобы они относились к тебе так же. Если ты можешь положиться на товарища, а он на тебя, это основа. Никакие деньги и статусы на «гражданке» не дают такого чувства плеча, как это боевое братство. Когда ты знаешь, что в тяжёлую минуту тебя прикроют, не раздумывая, это меняет всё.
— Помните конкретный случай?
— Однажды мне предложили возглавить второе отделение. Я отказывался, потому что прекрасно понимал уровень ответственности. Одно дело командовать строем, другое — отвечать за жизни людей. Тогда мой непосредственный командир сказал мне: «Жека, посмотри на них. Если не ты, то кто?» И я понял, что обязан ему помочь и взять на себя этот груз.
Когда мы выходили на боевые задания, я шёл первым. Внутри, конечно, был страх, но я не мог его показать. Если у командира дрогнет голос или появится сомнение в глазах, у бойцов тоже пропадёт уверенность.
В бою нет места социальным маскам — там все настоящие. И это, пожалуй, главное, что я вынес оттуда: на передовой люди раскрываются до конца. Ты сразу понимаешь, кто есть кто.
Главный тыл.
— После возвращения из горячей точки началась совсем другая жизнь. Как вы оказались в Красноярске?
— После окончания контракта я вернулся на «гражданку» и поступил в Сибирский государственный университет имени Решетнёва. Шесть лет учился на инженера-технолога деревообработки. В Красноярск переехал из-за будущей супруги. Мы общались восемь месяцев, пока я служил, а когда приехал, встретились и больше не расставались. В 2010 году у нас родилась первая дочь, в 2015-м — вторая. Я строил карьеру в крупных торговых и производственных компаниях. Но настоящая опора в жизни — это семья. Я всегда хотел, чтобы у меня была полноценная семья и чтобы дети ни в чём не нуждались. Жена для меня — лучший друг и самый крепкий тыл. Знаю, что могу положиться на неё в любой ситуации, и это даёт силы двигаться дальше.
— Как же вы решились вновь оставить этот надёжный тыл и уйти добровольцем в зону СВО?
— Я следил за событиями с 2014 года, глубоко погрузился в новостную и политическую повестку. А когда началась спецоперация, понял одну вещь: патриотизм — это не громкие слова с дивана. Надо показывать его на личном примере. Не мог остаться в стороне! Долго готовил к этому решению супругу, наверное, почти с самого начала. Она видела, что для меня это вопрос внутреннего долга, и поддержала меня без скандалов и ссор.
3 августа 2022 года я ушёл добровольцем. Помню, как рано утром зашёл в комнату, поцеловал спящих дочек и поехал в аэропорт. Без сильного тыла там невозможно. Дочери, хоть и не осознавали тогда всей серьёзности, теперь, повзрослев, начинают понимать. Рад, что остаюсь для них примером того, что за свои убеждения нужно отвечать поступками.
«Меня вели ангелы-хранители».
— Как думаете, что уберегло вас на фронте?
— Слава Богу, абсолютно цел и невредим. Считаю, что меня вели ангелы-хранители. Очень помогает вера. Верю искренне, внутри, пусть даже не соблюдаю всех строгих постов. Перед отправкой заехал в церковь, купил простой деревянный крестик. Носил его постоянно, снимал, только когда стирал одежду.
Однажды ниточка порвалась, крестик упал в грязь. Я очень расстроился, думал, что потерял его навсегда. А через две недели случайно нашёл на том же месте. После этого уже просто храню его в кармане как талисман. Вера даёт силы, которые сложно переоценить. Без веры человека легко сломить, а с верой он выстоит. И на передовой это особенно ясно понимаешь.
— Чем вы живёте сейчас?
— Прошёл программу «Сибирский характер». Там очень обширная подготовка: муниципальное управление, проектная деятельность, сейчас уже финальный модуль с защитой. Но главное, чем я занимаюсь, это патриотическое воспитание молодёжи. Работал с «Движением Первых», военно-патриотическими клубами, участвовал в организации парада на 9 Мая.
Моя миссия сейчас — передать опыт молодому поколению. Хочу, чтобы в каждой школе работал ветеран, который личным примером будет учить детей любить Родину, уважать старших и знать историю. Нельзя быть патриотом, если не знаешь прошлого своей страны.
— Что для вас самое трудное в работе с молодёжью?
— Достучаться до сердец. Современным подросткам нужны живые примеры, честные разговоры, без фальши. Когда я рассказываю о своём пути, о том, почему пошёл защищать страну, они слушают. Моя задача — не спускать им наставления сверху, а объяснять, что значит любить свой город, свой край, уважать родителей. И если после встречи хотя бы несколько ребят задумаются и зададут себе правильные вопросы, значит, всё не зря.
Планирую и дальше заниматься молодёжной политикой, это моё будущее. Потому что награды — это не главное, главное — то, что ты оставишь после себя.