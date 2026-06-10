«Каролина» сравняла счет в финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Логан Стэнковен (2-я минута), Джексон Блейк (4), Джордан Стаал (13, 47) и Николай Элерс (60). У проигравших отличились Марк Стоун (8), Вильям Карлссон (25) и Бретт Хауден (38). 37-летний Стаал забрасывает шайбу в каждом матче финальной серии, до этого за весь плей-офф капитан «Каролины» записал на свой счет два гола. Россияне Андрей Свечников, Александр Никишин (оба — «Каролина»), Павел Дорофеев и Иван Барбашев (оба — «Вегас») не отметились результативными действиями.