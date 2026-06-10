Эксперт Немкин объяснил действия при чужих номерах в «Госуслугах»

По словам Немкина, первым шагом следует проверить сведения о подозрительном номере в соответствующем разделе «Госуслуг» и уточнить, какой оператор указал номер как оформленный на ваши данные. Затем рекомендуется обратиться к оператору с запросом о проверке оснований заключения договора; если установлено, что номер оформлен без вашего согласия, нужно потребовать расторжения договора и аннулирования сим‑карты.