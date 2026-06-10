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Эксперт Немкин объяснил действия при чужих номерах в «Госуслугах»

Такая ситуация может быть следствием как технической ошибки у оператора связи, так и фактом неправомерного оформления номера на чужие персональные данные.

Источник: Время

Если в личном кабинете на портале «Госуслуги» обнаружены сим‑карты, оформленные не на вас, это серьёзный сигнал, требующий немедленных действий. Такая ситуация может быть следствием как технической ошибки у оператора связи, так и фактом неправомерного оформления номера на чужие персональные данные.

Об этом в интервью RT заявил член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Парламентарий предупредил, что зарегистрированные на чужое имя номера могут использоваться для мошенничества, оформления финансовых услуг и создания учётных записей в различных онлайн‑сервисах.

По словам Немкина, первым шагом следует проверить сведения о подозрительном номере в соответствующем разделе «Госуслуг» и уточнить, какой оператор указал номер как оформленный на ваши данные. Затем рекомендуется обратиться к оператору с запросом о проверке оснований заключения договора; если установлено, что номер оформлен без вашего согласия, нужно потребовать расторжения договора и аннулирования сим‑карты.

Депутат также посоветовал усилить защиту своих аккаунтов: сменить пароль на портале «Госуслуги», убедиться в актуальности привязанных контактов, включить двухфакторную аутентификацию и проверить, не был ли доступ к аккаунту у посторонних. При подозрении на компрометацию персональных данных полезно проверить кредитную историю и наличие неизвестных финансовых обязательств. В случае подтверждения неправомерного оформления номера Немкин рекомендовал подать заявление в правоохранительные органы.

Он подчеркнул, что официальное обращение фиксирует обстоятельства инцидента и помогает защититься от возможных претензий, связанных с действиями, совершёнными с использованием подложного номера.

Ранее сообщалось, что делать, если мошенники получили доступ к личным данным.