Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали способы увеличить отпускные

Свищев: отпускные можно увеличить за счёт премий и выбора времени отдыха.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут увеличить размер отпускных, если будут учитывать ряд обстоятельств. Как это сделать, объяснил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

«В расчет идут не только оклад, но и ежемесячные, квартальные, годовые премии, надбавки и доплаты, все, что связано с оплатой вашего труда. Если вам начисляли премии за результаты работы, а в отпускных их не учли, то это повод требовать перерасчет», — сказал Свищев в интервью ТАСС.

Кроме того, на размер отпускных влияет выбор месяца отпуска. Депутат посоветовал не брать отпуск в мае или январе, когда каждый рабочий день стоит дорого, так как потеря в деньгах при этом будет ощутимой.

Если при расчёте отпускных была допущена ошибка, Свищев советует вначале подать работодателю заявление о перерасчёте, если это не поможет, обращаться следует в Госинспекцию труда, а потом — в суд.

Подробнее о том, почему в мае выгоднее трудиться, чем отдыхать, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в Госдуме хотят увеличить число отпускных дней в году до 35. Рассказываем о подробностях инициативы.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше