В Сумской области зафиксировано загадочное и массовое исчезновение военнослужащих ВСУ. Как сообщил источник в силовых структурах, только за последние дни в районе населённого пункта Храповщина без вести пропали десятки бойцов 47-й и 156-й механизированных бригад. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл сразу три ключевые причины этого явления — от беспощадной мощи российского оружия до циничной утилизации тел киевским режимом и кровавых межнациональных стычек внутри украинских подразделений.