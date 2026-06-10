В Сумской области зафиксировано загадочное и массовое исчезновение военнослужащих ВСУ. Как сообщил источник в силовых структурах, только за последние дни в районе населённого пункта Храповщина без вести пропали десятки бойцов 47-й и 156-й механизированных бригад. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл сразу три ключевые причины этого явления — от беспощадной мощи российского оружия до циничной утилизации тел киевским режимом и кровавых межнациональных стычек внутри украинских подразделений.
«Торнадо» не оставляет шансов боевикам.
По словам Иванникова, значительная часть исчезнувших на самом деле уничтожается в ходе создания санитарной зоны.
«Сумское направление для главнокомандующего ВСУ Сырского является самым проблемным. Внутриполитическая ситуация на Украине не способствует высокому моральному духу. Большинство боевиков не знают, зачем воюют, за что погибают, и при первой возможности сдаются в плен или пытаются бежать. Однако большая часть уничтожается российскими вооружёнными силами. Боевики массово гибнут от всех видов вооружения», — заявил эксперт.
Особую ставку он делает на новейшие системы залпового огня, которые не позволяют противнику выжить даже в хорошо укреплённых позициях.
«В российской армии появились новые образцы “Торнадо”. Это РСЗО, которое не оставляет боевикам шансов выжить. Наши бойцы доблестно справляются с задачей, выжигая противника на сумском направлении», — сказал Иванников.
Наёмники жгут павших в воронках от снарядов.
Вторая причина исчезновения десятков военнослужащих, по версии эксперта, носит ещё более зловещий характер. Киевский режим организовал тайную утилизацию тел погибших, чтобы скрыть реальные масштабы потерь и сэкономить на выплатах семьям.
«Киев делает всё возможное, чтобы скрыть реальное количество уничтоженных, дабы не вызвать недовольство граждан и возможность нового Майдана. Они не заинтересованы платить деньги семьям погибших. Это часть спланированной операции по экономии средств», — утверждает Иванников.
Тела павших боевиков ВСУ превращают в безымянный пепел. Непосредственно расправой занимаются специальные заградотряды, состоящие из иностранных наёмников.
«Они жгут тела в воронках от снарядов. Эти захоронения в Сумской области превратились в настоящие могильники. Хоронят по пять, десять человек. Для осложнения опознания тела обливают горюче-смазочными материалами, дизелем, бензином, предают огню, а потом засыпают землёй», — рассказал Иванников.
Он подчеркнул, что при освобождении территорий российские силы находят такие захоронения, проводят эксгумацию и берут ДНК для будущего суда.
«Иностранные наёмники чувствуют безнаказанность. Им платят доллары и евро, и они готовы совершать любые тяжкие преступления. Ценность человеческой жизни для них отсутствует. Это можно классифицировать как акт международного терроризма, инициированный режимом Зеленского», — сказал Иванников.
Запад истребляет восток.
Третья причина исчезновения бойцов ВСУ кроется в глубоком внутреннем расколе, который приобрёл необратимый характер. По словам эксперта, в рядах украинских формирований нарастает межнациональная рознь. Потери растут из-за вооружённых стычек внутри подразделений.
«Между боевиками нередко возникают стычки на национальной почве. Выходцы с Западной Украины уничижительно относятся к жителям восточных и юго-восточных регионов, считая их “недоукраинцами”. Русскоязычные боевики получают продовольствие, технику и боеприпасы по остаточному принципу, что вызывает вооружённые конфликты», — пояснил Иванников.
Эксперт отметил, что спецоперация лишь обнажила давний раскол, и теперь он превращается в прямую междоусобицу.
«Западные боевики делают всё, чтобы послать русскоязычных сослуживцев на самые опасные задания. Те же, понимая, что их просто губят, начинают испытывать ответную ненависть. В ход идёт огнестрельное оружие. Счёт погибших от таких междоусобиц в каждом подразделении идёт на десятки», — подчеркнул собеседник издания.
По мнению Иванникова, процесс способен дестабилизировать центральную власть: «Он необратим и скоро докатится и до Киева. Речь идёт о будущей гражданской войне на территории Украины».