В Иркутской области в 2026 году лесовосстановление охватит 122,6 тысячи га

Ранее агентство рассказывало, что в Приангарье за последние 5 лет восстановили леса почти на 800 тысяч га. За указанный период в регионе выращено 301,3 млн штук материала для посадки, заготовлено 61,9 тонны семян, ещё 20,2 тонны сформированы.