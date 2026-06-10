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В Иркутской области в 2026 году лесовосстановление охватит 122,6 тысячи га

Показатели составят 103% запланированных работ.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 10 июня. В Иркутской области продолжается кампания по восстановлению лесов. За прошедшую весну работы охватили более 25 тысячи га, что превышает плановые показатели почти в четыре раза.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, лесовосстановление Приангарья входит в программу нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего на 2026 год на местах вырубки и погибших лесов планируют провести высадку насаждений на площади 122,6 тысячи га (103% от итогового плана).

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, из-за которых работы начались позднее обычного в северных районах, мероприятия выполнены в соответствии с календарным планом, при этом на площади, больше планируемой», — отметил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

По состоянию на 1 июня работы по лесовосстановлению уже провели на площади 25,7 тысячи га. Среди них: три тысячи га — искусственные насаждения, 352 га — комбинированное восстановление, 22,3 га — естественное лесовосстановление.

В питомниках региона посев семян будущих лесных растений произведён на площади 3,1 га. Объём составил 3,9 тонны. Дополнительные лесные культуры (взамен погибших растений) высадили на площади 341,6 га.

Также в комплекс мероприятий по лесовосстановлению входит повышение продуктивности лесов и уходу за уже выросшими растениями. Работы провели на площади 2,6 тысячи га.

Ранее агентство рассказывало, что в Приангарье за последние 5 лет восстановили леса почти на 800 тысяч га. За указанный период в регионе выращено 301,3 млн штук материала для посадки, заготовлено 61,9 тонны семян, ещё 20,2 тонны сформированы.