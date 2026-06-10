Дело о взятке в хабаровском РЖД с ущербом на 1,2 млрд рублей ушло в суд

В Генеральной прокуратуре России утвердили обвинительное заключение по делу о взятке и злоупотреблении полномочиями, связанном со строительством объектов железнодорожного транспорта в Хабаровске. Фигурантами стали бывший руководитель одного из подразделений ОАО «РЖД» и предприниматель, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
По версии следствия, в 2024 году руководитель структурного подразделения получил от предпринимателя взятку в особо крупном размере. Тот действовал в интересах компании, которая выполняла строительные работы на объектах Восточного полигона железных дорог.
Взятка, как считает следствие, была не деньгами в конверте, а дорогим набором «услуг и подарков». Среди них — автомобиль Lexus LX570, оплата личного водителя, акустическая система и сантехнические изделия премиум-класса. Общую стоимость незаконного вознаграждения оценили в 14,8 млн рублей.
За это, по данным следствия, должностное лицо должно было обеспечивать предпринимателю покровительство и закрывать глаза на нарушения. В частности, он, как утверждается, давал подчинённым незаконные указания принимать и оплачивать работы, которые не были предусмотрены проектом.
Кроме того, бывшего руководителя обвиняют в том, что он не принимал мер к привлечению организации-исполнителя к материальной ответственности за нарушение договорных обязательств. Ущерб ОАО «РЖД» следствие оценило в 1,2 млрд рублей.
Экс-руководителю вменяют получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Предпринимателя обвиняют в даче взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия, также в особо крупном размере.
Для возможного исполнения приговора на имущество обвиняемых наложен арест. Его общая стоимость превышает 190 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Бабушкинский районный суд Москвы. Обвиняемым предстоит отвечать по тяжким коррупционным статьям, связанным с крупными строительными проектами на железной дороге.