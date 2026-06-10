Дело о взятке в хабаровском РЖД с ущербом на 1,2 млрд рублей ушло в суд

За это, по данным следствия, должностное лицо должно было обеспечивать предпринимателю покровительство и закрывать глаза на нарушения. В частности, он, как утверждается, давал подчинённым незаконные указания принимать и оплачивать работы, которые не были предусмотрены проектом.